لافروف: الغرب فقد مصداقيته كشريك سياسي واقتصادي

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إعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب فقد مصداقيته كشريك سياسي واقتصادي.وخلال اجتماع مع وسائل إعلام روسية، لفت لافرورف إلى أن الولايات المتحدة تدفع دول العالم لاتخاذ موقف عدائي تجاه روسيا، مشدداً على أن واشنطن تهدف إلى تطويق روسيا واستهداف اقتصادها.وفي حين أكّد لافرورف أن بلاده لن تقدّم أي تنازلات، لفت إلى أن روسيا ستتخلص من النظام المالي الغربي لكنها ستحتاج إلى وقت.