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عربي-دولي

الكرملين: الوضع الحالي غير موات لتبادل التهنئة مع بايدن ولا للتواصل هاتفيا مع ماكرون

Lebanon 24
26-12-2022 | 08:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأميركي جو بايدن بالعام الجديد، لأنه وفقا للمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين "لامكان للتهنئة"

وأضاف المتحدث ديميتري بيسكوف ردا على سؤال حول تهنئة الرئيس الأمريكي: "حاليا لا، لقد تعمقنا في العداء المتبادل لدرجة أنه لا يوجد مكان للتهنئة".
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ورد المتحدث باسم الكرملين على سؤال يوضح ما إذا كان الرئيس بوتين سيهنئ قادة الدول الأخرى غير الصديقة. قائلا: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".

من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين لا يعتزم بعد إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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