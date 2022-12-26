إصابة أكثر من 40 شخصا بينهم حالات خطيرة بانفجار في مصنع غربي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا في انفجار بمصنع صبغ في منطقة أزرشهر بمحافظة أذربيجان الشرقية غربي البلاد.

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وقال ضابط تابع لجهاز الاسعاف إنه "تم إرسال 25 مصابا إلى مستشفيات تبريز في سيارات الإسعاف، من بينهم 10 في حالة خطيرة، وتلقى 22 شخصا العلاج في سيارات الإسعاف". (روسيا اليوم)