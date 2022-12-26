13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إصابة أكثر من 40 شخصا بينهم حالات خطيرة بانفجار في مصنع غربي إيران
Lebanon 24
26-12-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا في انفجار بمصنع صبغ في منطقة أزرشهر بمحافظة أذربيجان الشرقية غربي البلاد.
Advertisement
وقال ضابط تابع لجهاز الاسعاف إنه "تم إرسال 25 مصابا إلى مستشفيات تبريز في سيارات الإسعاف، من بينهم 10 في حالة خطيرة، وتلقى 22 شخصا العلاج في سيارات الإسعاف". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيول وثلوج.. المنخفض الجوّي في لبنان سيبلغ ذروته في هذا الموعد!
Lebanon 24
سيول وثلوج.. المنخفض الجوّي في لبنان سيبلغ ذروته في هذا الموعد!
13:51 | 2022-12-25
25/12/2022 01:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مشبوهة تصلُ إلى هواتف اللبنانيين.. إحذروها!
Lebanon 24
رسالة مشبوهة تصلُ إلى هواتف اللبنانيين.. إحذروها!
15:46 | 2022-12-25
25/12/2022 03:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟
13:45 | 2022-12-25
25/12/2022 01:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي يتعمق فوق لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج على 1100 متر متى ينحسر؟
Lebanon 24
المنخفض الجوي يتعمق فوق لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج على 1100 متر متى ينحسر؟
02:46 | 2022-12-26
26/12/2022 02:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتغير حياتها بشكل جذري في عام 2023.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتغير حياتها بشكل جذري في عام 2023.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2022-12-26
26/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2022-12-26
حبس نجل رجل أعمال شهير... ماذا في التفاصيل؟
12:30 | 2022-12-26
عن عام اللغة الروسية... هذا ما أعلنه بوتين
12:00 | 2022-12-26
شركة طيران روسية تلغي جميع رحلاتها إلى مصر.. والسبب؟
11:49 | 2022-12-26
إعلانٌ مُفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.. ماذا كشف؟
11:30 | 2022-12-26
مسؤول كوري جنوبي يعلق على حادثة المسيرات الكورية الشمالية
11:00 | 2022-12-26
بوتين: التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
26/12/2022 20:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
26/12/2022 20:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
26/12/2022 20:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact