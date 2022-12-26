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عربي-دولي

بوتين: التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار

Lebanon 24
26-12-2022 | 11:00
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه زعماء دول الرابطة اليوم في مدينة بطرسبورغ، وكان اجتماع في صورة "غير رسمية" قد دعت إليه روسيا الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، حيث يجري عقد هذا الاجتماع بشكل دوري نهاية كل عام.
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وقال بوتين خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع إن تعميق التفاعل في إطار رابطة الدول المستقلة يجسد المصالح الأساسية لدول الرابطة، ويحسن الأمن. كذلك توجه الرئيس الروسي بالشكر للمشاركين في القمة غير الرسمية على دعمهم فكرة عقد عام "اللغة الروسية" في رابطة الدول المستقلة العام المقبل 2023.

من جانبه قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بصفته الرئيس الحالي للرابطة، إن العام المنصرم "كان عاما صعبا على المجتمع الدولي"، وقد اتخذت الرابطة تدابير لتعزيز إمكانات الرابطة، وإمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها، وحث على مزيد من العمل على استبعاد السياسات الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية بين دول الرابطة، فيما أثنى على مشروع الممر الذي يربط بين الشمال والجنوب، من روسيا عبر كازاخستان وتركمانستان إلى إيران، والذي تقف روسيا وراء مبادرته. (روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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