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عربي-دولي

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم الرقة في سوريا

Lebanon 24
26-12-2022 | 10:22
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تبنى تنظيم "داعش" الاثنين هجوما فاشلا استهدف مقرا للقوات الكردية يضم سجنا في مدينة الرقة في شمال سوريا.
وأفاد التنظيم الارهابي في بيان على تطبيق "تلغرام" أن الهجوم جاء في سياق الانتقام المتواصل لأسرى المسلمين وخصوصا النساء من أقارب الجهاديين الموقوفات في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال سوريا.
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المصدر: روسيا اليوم
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