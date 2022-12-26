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عربي-دولي

شركة طيران روسية تلغي جميع رحلاتها إلى مصر.. والسبب؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 12:00
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أعلنت شركة "TEZ TOUR" أن شركة الطيران الروسية iFly قامت بإلغاء برامج الرحلات الدولية إلى مصر من أماكن عدة في روسيا، بسبب عدم التصريح لها باستخدام المجال الجوي الأردني.


وأوضحت الشركة أنها لن تستطيع الطيران إلى مصر من عدة دول أخرى بسبب القيود المفروضة على رحلاتها من هذه الدول وعدد من الدول الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة Tez Tour Press.
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وقالت Tez Tour أيضًا إن iFly نقلت 7.5 ألف سائح روسي من مصر، خلال الفترة الأخيرة بعد أن ظلوا عالقين في المنتجعات المصرية بسبب المشاكل المتعلقة بالشركة.


في وقت سابق، حظرت تركيا والأردن والسعودية وإريتريا iFly من الطيران عبر مجالها الجوي.


وطلبت شركة طيران آي فلاي من وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية السماح لها بالسفر عبر سوريا لكن الوكالة لم توافق على هذا المسار معتبرة أنه غير آمن.


وجاءت المشاكل في البداية بسبب حظر الأردن لشركة iFly من الطيران عبر مجاله الجوي، وطالب الأردن الشركة بشهادة تأمين تصدر في لندن.


وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن موسكو لا تعتبر القرار الذي اتخذه الأردن مسيسا وموجها ضد مصالح روسيا.
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