Advertisement

عربي-دولي

عن عام اللغة الروسية... هذا ما أعلنه بوتين

Lebanon 24
26-12-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1023430-638076762311448052.png
Doc-P-1023430-638076762311448052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللغة الروسية بـ "قوة توحيد متينة تجمع ما بين دول رابطة الدول المستقلة".


جاء ذلك خلال اجتماع في صيغة "غير رسمية" لقادة رابطة الدول المستقلة، اليوم، في مدينة بطرسبورغ الروسية، حيث تابع الرئيس: "ان شعوبنا مرتبطة حقا بالكثير: تاريخ مشترك، وجذور روحية، وتداخل عميق للثقافات والعادات، والقيم والتقاليد. وبالطبع اللغة الروسية، التي تعد قوة متينة تربط ما بين سكان بلادنا متعددة القوميات".
Advertisement


وأشار بوتين إلى أنه قد تقرر في إحدى قمم الرابطة إجراء عام اللغة الروسية في دول الرابطة عام 2023.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2022-12-26
19:00 | 2022-12-26
18:23 | 2022-12-26
18:00 | 2022-12-26
17:30 | 2022-12-26
17:07 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website