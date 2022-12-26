عن عام اللغة الروسية... هذا ما أعلنه بوتين

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللغة الروسية بـ "قوة توحيد متينة تجمع ما بين دول رابطة الدول المستقلة".جاء ذلك خلال اجتماع في صيغة "غير رسمية" لقادة رابطة الدول المستقلة، اليوم، في مدينة بطرسبورغ الروسية، حيث تابع الرئيس: "ان شعوبنا مرتبطة حقا بالكثير: تاريخ مشترك، وجذور روحية، وتداخل عميق للثقافات والعادات، والقيم والتقاليد. وبالطبع اللغة الروسية، التي تعد قوة متينة تربط ما بين سكان بلادنا متعددة القوميات".وأشار بوتين إلى أنه قد تقرر في إحدى قمم الرابطة إجراء عام اللغة الروسية في دول الرابطة عام 2023.