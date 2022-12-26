إعلانٌ مُفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.. ماذا كشف؟

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وفي تصريحٍ له، قال لابيد: "نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق، والحكومة في حالة فوضى.. هذه ليست حكومة يمينية بل جنون".وأضاف: "لن نهدأ وإسرائيل تتفكك من الداخل".من جهته، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحاً.