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عربي-دولي

إعلانٌ مُفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 11:49
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد إن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو هو "أضعف رئيس وزراء على الإطلاق".

وفي تصريحٍ له، قال لابيد: "نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق، والحكومة في حالة فوضى.. هذه ليست حكومة يمينية بل جنون".
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وأضاف: "لن نهدأ وإسرائيل تتفكك من الداخل".

من جهته، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحاً.
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