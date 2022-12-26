Advertisement

عربي-دولي

بوتين يعيّن مدفيديف في منصب جديد مستحدث

Lebanon 24
26-12-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1023435-638076779027360634.jpg
Doc-P-1023435-638076779027360634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تغييرات على تكوين اللجنة العسكرية الصناعية الروسية، مستحدثاً منصباً جديداً في اللجنة، ومنحه لدميتري مدفيديف.


وفي التفاصيل، أنشأ بوتين منصب "النائب الأول للرئيس في اللجنة العسكرية الصناعية"، وسيشغله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.
Advertisement


ووفقاً لمرسوم الرئيس الروسي الصادر اليوم، انضم وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أيضا إلى اللجنة، بدلا من إيغور أرتيمييف رئيس خدمة مكافحة الاحتكار الفدرالية السابق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2022-12-26
19:00 | 2022-12-26
18:23 | 2022-12-26
18:00 | 2022-12-26
17:30 | 2022-12-26
17:07 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website