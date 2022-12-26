أنقرة تستدعي السفير الفرنسي على خلفية "دعاية"

إستدعت أنقرة اليوم سفير فرنسا على خلفية "دعاية مناهضة لتركيا" اعتبرت أنها صادرة عن نشطاء من حزب العمال الكردستاني، بعد مقتل 3 أكراد بالرصاص في باريس وفق وكالة "فرانس برس".





وقال مصدر دبلوماسي: "لقد عبّرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد بلدنا ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية".

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