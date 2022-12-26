"نادم لأنه لم يقتل عدداً أكبر".. اعتراف مخيف لمنفذ هجوم باريس!

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أفاد مصدر قضائي بأنه تم إصدار لائحة اتهام بحقّ المشتبه في قتله ثلاثة أكراد، وإصابة ثلاثة آخرين، الجمعة، في باريس والذي أقرّ بأنه يُكنّ "كراهية مرضيّة للأجانب".وأوضح المصدر اليوم أن المشتبه به، وهو سائق قطار متقاعد يحمل الجنسية الفرنسية، وجه له قاضي التحقيق تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإثنية أو البلد أو الدين، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.ومثل منفذ الهجوم على الأكراد في وقت سابق الاثنين أمام قاضي تحقيق، تمهيدا لتوجيه تهمة إليه. وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن مرتكب اعتداء باريس قال في التحقيقات إنه نادم لأنه لم يقتل عددا أكبر.وفي بيان للنيابة العامة في باريس حول التحقيق مع ‏مرتكب الاعتداء الذي أدّى إلى قتل ثلاثة أكراد وجرح ثلاثة آخرين، الجمعة، في باريس، نُقل عن المعتدي قوله ‏(قبل رفع الحبس الاحتياطي عنه لأن وضعه الصحي لا يسمح بالإبقاء عليه موقوفاً) إنه ومنذ تعرض منزله للسرقة عام 2016 أصبح راغباً في الانتحار وفي قتل مهاجرين.واعترف المتقاعد البالغ من العمر 69 عاما بأنه أطلق النار على مركز ثقافي كردي وصالون تصفيف شعر في باريس، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أكراد، وأوضح أنه أقدم على ذلك "لكرهه للأجانب".وفي السياق، تجمع مئات الأشخاص ظهر اليوم في باريس للمشاركة في مسيرة تكريما للأكراد الثلاثة الذين قتلوا بالرصاص الجمعة قرب مركز ثقافي كردي على يد فرنسي أقر بأنه "عنصري".