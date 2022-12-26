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عربي-دولي

مرحلة كفاح جديدة.. اردوغان يعلن عن خطوات في الشمال السوري

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في الشمال السوري، بخصوص "إنشاء ممر آمن عند حدود تركيا الجنوبية وإبعاد المنظمات الإرهابية عن حدودها بعمق 30 كيلومترا".


وقال أردوغان: "سنتخذ خطوات جديدة لسد ثغرات حزامنا الأمني بعمق 30 كم (شمالي سوريا) للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف بلادنا من الأراضي السورية".
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واشار الى اننا "سننتقل إلى مرحلة كفاح جديدة لتدمير كافة البنى التحتية والموارد التي يستمد منها تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي الدعم والقوة بجانب قدراته العسكرية".
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