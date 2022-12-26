كييف: نهدف لعقد "قمة سلام" في شباط المقبل

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن كييف تهدف إلى عقد "قمة سلام" بحلول نهاية شباط المقبل، ويفضل أن تكون في الأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.وقال كوليبا في تصريح لوكالة "اسوشيتد برس"، اليوم، إنه "راض تماما" عن نتائج زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وكشف عن أن الحكومة الأميركية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطارية صواريخ "باتريوت" للتشغيل في بلاده خلال أقل من ستة أشهر.وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا "ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في 2023"، مضيفا أنه "تنتهي كل حرب بطريقة دبلوماسية. تنتهي كل حرب نتيجة إجراءات تتخذ في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات"، مضيفاً أن الحكومة الأوكرانية تود عقد "قمة سلام" بحلول نهاية شباط.واستطرد قائلاً: "يمكن أن تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لبلد معين. هذا في الحقيقة يتعلق باشراك الجميع".وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستدعى لحضور القمة، قال إنه "يجب أولا إجراء محاكمات جرائم الحرب في محكمة دولية".وحول دور غوتيريش، قال كوليبا إن "الأمين العام للأمم المتحدة قد أثبت أنه وسيط ومفاوض فعال، والأهم من ذلك أنه رجل مبادئ ونزاهة. لذلك نرحب بمشاركته النشطة".