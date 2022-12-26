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عربي-دولي

هدية رومانسية ومثيرة من بايدن لزوجته... ماذا قدّم لها في عيد الميلاد؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 15:39
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كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن، أنها تتلقى في كل عيد ميلاد هدية رومانسية مثيرة من زوجها الرئيس جو بايدن.


وقالت في مقابلة مع الممثلة درو باريمور في برنامجها الحواري: "كل عام يقدم لي جو قصيدة شعرية.. كان يشتري لي كتاباً وفي كل عام يكتب فيه قصائد شعرية".
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وسألت باريمور، جو بايدن عما إذا كان يكتب الشعر بنفسه بالفعل، وأجاب ممسكاً بيد زوجته: "بالطبع اكتبها بنفسي.. لدي الكثير لأكتب عنه".


وأضاف أنه تقدم للزواج من جيل خمس مرات قبل أن توافق على أن تصبح زوجته. وأشار الى انه "عندما ذهبت في موعد معها لأول مرة، أدركت أن هذه هي المرأة المناسبة.. كان الأمر كذلك حقاً.. لقد وقعت في الحب مرتين فقط في حياتي وفي كلتا الحالتين عرفت ذلك على الفور".


ووفقا له، أقنعه أبناؤه من زوجته الأولى، بو وهانتر، بالزواج من جيل، وبدورها، قالت السيدة الأولى إنها كانت مترددة، لأنه كان عليها أن تتأكد من أنهم سيكونون قادرين على تكوين أسرة سعيدة للأطفال الذين عانوا من مأساة مؤخرا.

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