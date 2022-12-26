Advertisement

عربي-دولي

التفاوض مع كييف.. كيف علّق الكرملين؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1023485-638076950157093899.jpg
Doc-P-1023485-638076950157093899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين.


وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين: "كنا ننطلق دائما من شروطنا والتفكير السليم"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بشروط كييف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين يرفض إمكانية إجراء مفاوضات في الأمم المتحدة بشروط كييف (نوفوستي)
lebanon 24
27/12/2022 02:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: منظومة باتريوت التي ستسلمها واشنطن لكييف هدف مشروع لنا
lebanon 24
27/12/2022 02:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا سلام قبل تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا
lebanon 24
27/12/2022 02:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: تصريحات زيلينسكي بقمة الـ20 تؤكد أن كييف غير مستعدة لمحادثات سلام
lebanon 24
27/12/2022 02:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الكرملين

كييف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2022-12-26
19:00 | 2022-12-26
18:23 | 2022-12-26
18:00 | 2022-12-26
17:30 | 2022-12-26
17:07 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website