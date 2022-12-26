التفاوض مع كييف.. كيف علّق الكرملين؟

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين.





وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين: "كنا ننطلق دائما من شروطنا والتفكير السليم"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بشروط كييف.

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