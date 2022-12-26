Advertisement

عربي-دولي

ضربة أوكرانية تودي بحياة 3 عسكريين في روسيا

Lebanon 24
26-12-2022 | 17:07
A-
A+
Doc-P-1023489-638076966008981910.jpg
Doc-P-1023489-638076966008981910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتِل ثلاثة عسكريين روس، جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساراتوف الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز وحطامها تسبب بمقتل العسكريين، لكن حاكم ساراتوف رومان بوسارجين أكد أن التحقيق جار ولم تعلن حالات طوارئ.
Advertisement
وفي 5 كانون الأول، تعرضت القاعدة التي تبعد نحو 730 كلم جنوب شرق موسكو لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية ما أثار تساؤلات بشأن سبب فشل دفاعاتها، مع تحول الاهتمام لاستخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا. وفي وقت تحذر موسكو من إمكانية اتساع الصراع الدائر في شرق أوروبا ليشمل بلدانا أخرى في مقدمتها مولدوفا، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس 400" التي تم نشرها في بيلاروس، الحليف الرئيسي لروسيا بالمنطقة، مؤكدة أنها جاهزة لأداء مهامها.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-12-27
00:30 | 2022-12-27
00:00 | 2022-12-27
23:57 | 2022-12-26
23:28 | 2022-12-26
19:30 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website