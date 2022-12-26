ضربة أوكرانية تودي بحياة 3 عسكريين في روسيا

قُتِل ثلاثة عسكريين روس، جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساراتوف الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز وحطامها تسبب بمقتل العسكريين، لكن حاكم ساراتوف رومان بوسارجين أكد أن التحقيق جار ولم تعلن حالات طوارئ.

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وفي 5 كانون الأول، تعرضت القاعدة التي تبعد نحو 730 كلم جنوب شرق موسكو لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية ما أثار تساؤلات بشأن سبب فشل دفاعاتها، مع تحول الاهتمام لاستخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا. وفي وقت تحذر موسكو من إمكانية اتساع الصراع الدائر في شرق أوروبا ليشمل بلدانا أخرى في مقدمتها مولدوفا، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس 400" التي تم نشرها في بيلاروس، الحليف الرئيسي لروسيا بالمنطقة، مؤكدة أنها جاهزة لأداء مهامها.



