Advertisement

عربي-دولي

إيران تتّهم الولايات المتحدة بتأخير إحياء الاتفاق النووي

Lebanon 24
26-12-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1023490-638076969481407523.jpeg
Doc-P-1023490-638076969481407523.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة بتأخير إحياء الاتفاق النووي، ووضعت كرة التفاوض في ملعبها.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن واشنطن تظهر مواقف متناقضة بشأن إحياء اتفاق 2015، مشدداً على ضرورة استمرار المفاوضات لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
Advertisement
وقال كنعاني: "نعتقد أنه يجب استمرار المفاوضات النووية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، ونافذة الحوار مفتوحة من قبل إيران، وفي حال توفر الإرادة لدى الجانب الغربي سيكون الاتفاق في متناول اليد".
ورداً على وجود عزم لتغيير مسار المفاوضات، أوضح كنعاني أن "قمة بغداد 2 بالأردن كانت فرصة جيدة للحوار بين إيران وكبير المفاوضين الأوروبيين وعقد لقاء مهم بين وزير الخارجية حسين عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-12-27
00:30 | 2022-12-27
00:00 | 2022-12-27
23:57 | 2022-12-26
23:28 | 2022-12-26
19:30 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website