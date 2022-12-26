إيران تتّهم الولايات المتحدة بتأخير إحياء الاتفاق النووي

اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة بتأخير إحياء الاتفاق النووي، ووضعت كرة التفاوض في ملعبها.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن واشنطن تظهر مواقف متناقضة بشأن إحياء اتفاق 2015، مشدداً على ضرورة استمرار المفاوضات لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

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وقال كنعاني: "نعتقد أنه يجب استمرار المفاوضات النووية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، ونافذة الحوار مفتوحة من قبل إيران، وفي حال توفر الإرادة لدى الجانب الغربي سيكون الاتفاق في متناول اليد".

ورداً على وجود عزم لتغيير مسار المفاوضات، أوضح كنعاني أن "قمة بغداد 2 بالأردن كانت فرصة جيدة للحوار بين إيران وكبير المفاوضين الأوروبيين وعقد لقاء مهم بين وزير الخارجية حسين عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".