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قسد تعلن حظراً مفتوحاً للتجوال

Lebanon 24
26-12-2022 | 18:00
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شهدت مدينة الرقة اشتباكات عنيفة أمس إثر هجوم تعرض له أحد مقرات قوى الأمن الداخلي الكردية الاسايش التابعة لقوات سوريا الديموقراطية "قسد".
وقد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في ظل استنفار أمني واغلاق طرق.
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وقال سكّان محليون في مدينة الرقة إن موقعا تابعا لقسد في حي الدرعية غرب مدينة الرقة، تعرض لهجوم وان عنصرين قتلا، وأصيب اخران من عناصر المقر، وأن سيارات اسعاف وصلت الى المكان.
وأضاف السكان بحسب ما نقلت عنهم وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "أرسلت قوات قسد تعزيزات عسكرية الى حي الدرعية وسط حالة حظر تجول للسكان".
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