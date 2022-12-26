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عربي-دولي

العواصف تقتل 32 أميركياً و11 فلبينياً وتشرد الآلاف

Lebanon 24
26-12-2022 | 19:00
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أودت عاصفة شتوية ترافقها رياح جليدية تجتاح وسط أميركا وشرقها منذ أيام، بحياة 32 شخصا في 9 ولايات، وحرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء في يوم عيد الميلاد.

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