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عربي-دولي

زيلينسكي: انقطاعات الكهرباء مستمرّة

Lebanon 24
26-12-2022 | 18:23
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي أن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.
وقال: "أولا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".
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وأضاف: "المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم".
وأشار إلى أن "انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة ومقطوعة عن نحو 9 ملايين من السكان".
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