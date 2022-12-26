زيلينسكي: انقطاعات الكهرباء مستمرّة

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي أن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.وقال: "أولا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".وأضاف: "المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم".وأشار إلى أن "انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة ومقطوعة عن نحو 9 ملايين من السكان".