زيلينسكي: الوضع على جبهة القتال في دونباس "صعب ومؤلم"

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن الوضع على جبهة القتال في إقليم دونباس "صعب ومؤلم"، ويستلزم قوة وتركيز الدولة بالكامل.وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور: "الوضع على الجبهة، في باخموت، وكريمينا، ومناطق أخرى في دونباس، يستلزم قوة وتركيز البلد كاملين".وتابع: "الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد معتبرة، لتحقيق أي نوع من التقدم".