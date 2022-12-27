زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب سيناء

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان)، حدوث زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في محافظة جنوب سيناء الواقعة شرقي مصر، بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء.



وقال المعهد في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن محطات الرصد التابعة له "سجلت هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور"، في جنوب سيناء.

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