بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، جراء العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة "عاصفة القرن" والتي بدأت في 23 من الشهر الجاري، فيما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن الإجراء يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.