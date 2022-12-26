Advertisement

عربي-دولي

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك

Lebanon 24
26-12-2022 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1023523-638077211696106278.jpg
Doc-P-1023523-638077211696106278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، جراء العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة "عاصفة القرن" والتي بدأت في 23 من الشهر الجاري، فيما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.
Advertisement

ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن الإجراء يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-12-27
05:00 | 2022-12-27
04:30 | 2022-12-27
04:00 | 2022-12-27
03:30 | 2022-12-27
03:00 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website