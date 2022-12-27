تعويضات الحرب... هل ستتمكن اوكرانيا من اجبار روسيا على دفعها؟

ونقل موقع "راديو أوروبا الحرة" عن ماركيان كليوتشكوفسكي، وهو محام وعضو في مجموعة عمل حكومية أوكرانية معنية بالتعويضات قوله إنه “لا بديل عن دفع روسيا، وإذا كانت روسيا لا تريد الوفاء بالتزامها بدفع تعويضات عن الأضرار والمعاناة التي تسببت فيها، فنحن ، جنبا إلى جنب مع العالم المتحضر، بحاجة إلى إيجاد طريقة لجعل روسيا تدفع”.ومثل غيره من المسؤولين الأوكرانيين، يشير كليوتشكوفسكي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قرارا غير ملزم في 14 نوفمبر يدعو روسيا إلى دفع تعويضات الحرب.وشاركت حوالي 50 دولة في تقديم القرار المتعلق بإنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات، فضلا عن سجل لتوثيق الأدلة والمطالبات.وقال كليوتشكوفسكي إن”قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مهم للغاية لأنه ينص بشكل مباشر على ضرورة محاسبة روسيا ويوفر آلية للقيام بذلك”، لكن روسيا رفضت هذا التصويت.وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الدول التي تدعم القرار تحاول وضع الجمعية العامة كهيئة قضائية، وهو ما “لا ينطبق على الأمم المتحدة”. على حد قولهومع احتفاظها بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يمكن لروسيا أن تمنع محاولات أوكرانيا السعي لتحقيق العدالة في المنظمة الدولية.وقد يعرقل ذلك أيضا جهود كييف للاستيلاء على مليارات الأصول الروسية المجمدة في الخارج للمساعدة في تمويل تعافيها بعد الحرب.وبدلا من ذلك، يتحدث الكثيرون في الغرب عن خطة مارشال التي يمولها الغرب كحل، على غرار البرنامج الأميركي الناجح لإعادة بناء جزء كبير من أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.وبغض النظر عن المال، يزعم أنصار خطة من نوع مارشال أنها ستفيد أيضا التطور الديمقراطي في أوكرانيا وطموحاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.ويشير تقرير صادر عن صندوق مارشال الألماني ومقره واشنطن - سمي على اسم وزير الخارجية الأميركي السابق جورج مارشال الذي اقترح الخطة الأميركية في عام 1947 - حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب إلى أن الداعمين الغربيين سيكونون حذرين بشأن ضخ مبالغ كبيرة من المال في أوكرانيا نظرا لسمعتها بالفساد.ومع ذلك، فإن هذا النفوذ سيدفع أوكرانيا إلى إصلاح مؤسساتها ومحاكمها إذا كانت تريد اندماجا سريعا في أوروبا، كما يقول التقرير، إلى جانب مساعدة الاتحاد الأوروبي، الذي لديه معايير قانونية صارمة للعضوية.هذا النوع من الحزم يمكن أن يعطي أوكرانيا حقنة من التكنولوجيا الغربية التي تشتد الحاجة إليها، ودفعها إلى الأمام، كما أوضح جاكوب كيركيغارد، أحد مؤلفي تقرير صندوق مارشال.وسيأتي هذا التمويل على رأس ما يقدمه الغرب بالفعل لكييف ليس فقط في شكل مساعدات عسكرية، ولكن أيضا مساعدات مالية لإبقاء الحكومة واقفة على قدميها.وستحتاج أوكرانيا إلى ما لا يقل عن 3 - 5 مليارات دولار -شهريا في عام 2023، حسبما قالت رئاسة صندوق النقد الدولي مؤخرا.وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا إن “هذه ليست مهمة سهلة”.روسيا متهمة بارتكاب أكثر من 40 ألف جريمة حرب، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية في 27 أكتوبر. كما دفع الغزو حوالي 14 مليون أوكراني إلى الفرار من منازلهم في "أسرع وأكبر نزوح شهدته منذ عقود"، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا هذا العام بنسبة مذهلة بلغت 32 في المائة.وتم استهداف البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، ومعظمها مدني، في الضربات العسكرية الروسية. وتحولت المدن، وأبرزها ماريوبول، إلى أنقاض.وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في 5 سبتمبر إن الغزو الروسي تسبب في أضرار بقيمة 326 مليار دولار وأن هناك حاجة إلى 105 مليارات دولار لإعادة البناء الفوري.وكان هذا الرقم البالغ 105 مليارات دولار أقل قليلا من تقدير آخر في وقت لاحق من ذلك الشهر.وقال باحثون في كلية كييف للاقتصاد، الذين يعملون مع العديد من الوزارات الأوكرانية لجمع البيانات، إنه تم توثيق أكثر من 127 مليار دولار من الأضرار التي لحقت بالعقارات السكنية وغير السكنية، بالإضافة إلى البنية التحتية الأخرى.ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تتضاءل أمام التقدير الذي قدمه الرئيس زيلينسكي، الذي قال في 6 سبتمبر إن «أكثر من 1 تريليون دولار» ستكون مطلوبة لإعادة بناء أوكرانيا، معلنا أنها "ستكون أكبر مشروع اقتصادي في أوروبا في عصرنا".وقال كيركيغارد إن رقم زيلينسكي أعلى لأنه يشمل أيضا "تحديث" البنية التحتية لجعلها تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.وقالت نائبة وزير العدل الأوكراني إيرينا مودرا وهي مصرفية سابقة شاركت في محادثات بشأن التعويضات مع شركاء أوروبيين وأميركيين من بينهم مساعدة وزير الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ في 22 تشرين الثاني إن كييف ستنشئ "سجلا دوليا للخسائر" أوضحت أنه سيكون بمثابة سجل رسمي لجميع الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.كما تعاونت أوكرانيا مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك لإنشاء مشروع المطالبات والتعويضات الدولية (ICRP) الذي “سيقوم فريقه من العلماء والخبراء بفحص واقتراح أطر قانونية لإدارة المطالبات الدولية في التعويضات”.هناك خيارات محدودة لجعل روسيا تدفع التعويضات، أكثرها بساطة – وربما صعوبة – هو دمج التعويضات في أي اتفاق سلام أو تسوية بين كييف وموسكو، وهو أمر لا يمكن تصوره تقريبا الآن لأن أي نهاية للصراع تبدو بعيدة.الاحتمال الآخر هو إنشاء لجنة أو آلية متعددة الأطراف للإشراف على العملية، مثل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي أنشئت بعد غزو العراق للكويت في عام 1990 وحرب الخليج في عام 1991.ولكن مع امتلاك روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، فمن غير المرجح أن تحصل هذه الفكرة على الموافقة.وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي في فبراير، أنشأت الولايات المتحدة فرقة عمل النخب والوكلاء والأوليغارشيين الروس (REPO)، التي منعت أو جمدت حتى الآن أصولا بقيمة 30 مليار دولار مملوكة للروس، بما في ذلك اليخوت الفاخرة التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.ومن بين أعضاء فريق العمل الدولي أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمفوضية الأوروبية.علاوة على الأصول المملوكة للأفراد الخاضعين للعقوبات، جمدت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي.وانضمت بعض الدول، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، إلى أوكرانيا في الدعوة إلى استخدام هذه الأصول كجزء من التعويضات، وفي يونيو، تعهدت مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة في العالم بدراسة الفكرة.ومع ذلك، فإن تجميد الأصول والاستيلاء على الأصول هما شيئان مختلفان، ويطرحان تحديات قانونية مختلفة.وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بشكل لا لبس فيه أن القانون الأميركي الحالي يجعل من المستحيل على واشنطن الاستيلاء على تلك الأصول المصرفية الروسية.وللحصول على بعض هذه الأموال لأوكرانيا، اقترح مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز استخدام احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة من النقد الأجنبي في مختلف أنحاء العالم كنوع من ورقة المساومة لدفع روسيا إلى الموافقة على مطالب أوكرانيا."الحرة"