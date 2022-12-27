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كيم جونج أون يفتتح اجتماعاً للحزب الحاكم قبل العام الجديد

Lebanon 24
27-12-2022 | 02:00
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون افتتح اجتماعا مهماً لحزب العمال الحاكم، وهو محفل استخدمه في كثير من الأحيان للإعلان عن قرارات سياسية رئيسية بمناسبة العام الجديد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الاجتماع العام السادس الموسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري انعقد الاثنين.
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يأتي الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولون من الحزب والحكومة بعد عام أجرت خلاله كوريا الشمالية عدداً غير مسبوق من اختبارات إطلاق الصواريخ بما في ذلك الباليستية العابرة للقارات.
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