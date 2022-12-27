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عربي-دولي

جامبيا تعتقل ضابطين للاشتباه بضلوعهما في محاولة انقلاب

Lebanon 24
27-12-2022 | 02:30
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قال متحدث باسم حكومة جامبيا، إن ضابطين من الجيش لهما صلة بمؤامرة للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو اعتقلا مطلع الأسبوع.

وذكرت الحكومة في 21 ديسمبر إنها اعتقلت مجموعة من الجنود في ما يتعلق بمحاولة انقلاب، في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يقطنها 2.5 مليون نسمة وتحيط بها السنغال بالكامل تقريباً.
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وأشار المتحدث باسم الحكومة إبريما سنكاريه في بيان إلى أن "عسكريين اثنين آخرين مرتبطين بمحاولة الانقلاب" اعتقلا مطلع الأسبوع.

وقال إنه تم القبض على ضابط برتبة لفتنانت في مشاة جامبيا وآخر برتبة كابتن من المخابرات العسكرية ووحدة الأمن، السبت والأحد، وما زال البحث جارياً عن آخرين متهمين بالضلوع في المؤامرة.
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