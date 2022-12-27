بعد عقود من "الاستغلال المجاني" الأوروبي.. هل يتعين على الأميركيين الترحيب بتصريحات ماكرون؟

Advertisement

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نداءً آخر الأسبوع الماضي لتقليل الاعتماد الأمني الأوروبي على الولايات المتحدة.وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايرتكرافت" الأميركي، "بعد عقود من "الاستغلال المجاني" الأوروبي للحماية العسكرية الأميركية، ينبغي على الأميركيين الترحيب بتصريحات ماكرون. من الأفضل لإدارة بايدن أن تؤيد تعليقات ماكرون وتحث الحلفاء الأوروبيين الآخرين على العمل معه. أعادت الحرب في أوكرانيا ورد الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة التأكيد على مدى اعتماد الحكومات الأوروبية على الولايات المتحدة للدفاع عن قارتهم. لقد أصبح هذا الاعتماد المفرط سببًا للإحباط لدى الكثيرين في الولايات المتحدة ومصدرًا لإحراج الحكومات الأوروبية".وتابع الموقع، "كان ماكرون واحدًا من عدد قليل جدًا من القادة الأوروبيين الذين واجهوا هذا الخلل والمطالبة بتصحيحه، لكنه وجد حتى الآن عددًا قليلاً من المتلقين في واشنطن أو في عواصم أوروبية أخرى لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الأوروبي في الدفاع. من مصلحة كل من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أن يبدأ الحلفاء في تحمل نصيب أكبر من عبء أمنهم. لقد كشفت الحرب عن مدى ضعف روسيا وذلك أكثر مما توقعته الحكومات الغربية، وتعني الخسائر الروسية في الحرب أن روسيا ستشكل تهديدًا تقليديًا أقل بكثير لأوروبا في المستقبل المنظور مما كانت عليه قبل عام واحد فقط. إن الحلفاء الأوروبيين أكثر من قادرين على حماية أنفسهم، لا سيما ضد روسيا الضعيفة بشدة، والشيء الرئيسي الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لدعم هذا الامر هو الابتعاد عن طريقهم".وأضاف الموقع، "هذه فرصة للحكومات الأوروبية لتحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها كما كان ينبغي لها أن تفعل على مدى الثلاثين عامًا الماضية، ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم وترحب بالجهود الأوروبية للقيام بذلك. تقليديا، تثبط الولايات المتحدة أي تحرك نحو الاستقلال الذاتي الأوروبي لأنها رأت أن ذلك يضر بنفوذها وحلف شمال الأطلسي، لكن حان الوقت لواشنطن لإعادة التفكير في عدائها لهذا التغيير. إذا كانت الحكومات الأوروبية ستزيد من إنفاقها العسكري وتتحمل جزءًا أكبر من عبء الأمن، فيجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرية والتأثير داخل هيكل الحلف أيضًا".وبحسب الموقع، "غالبًا ما انتقدت الولايات المتحدة حلفاءها بسبب إنفاقهم القليل جدًا، لكنها بعد ذلك استبعدت كل إشارة إلى أن الحكومات الأوروبية تمارس قدرًا أكبر من الاستقلالية. تحتاج الولايات المتحدة إلى إدراك أنه من غير المرجح أن تحصل على التزامات إنفاق أكبر بكثير من حلفائها دون السماح لهم بمزيد من الاستقلالية في نفس الوقت. وأوضح ماكرون أنه لا يرى أن انخفاض الاعتماد على الولايات المتحدة يمثل تهديدًا لحلف شمال الأطلسي، ويصر على ضرورة تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي الأوروبي في سياق التحالف".وأضاف الموقع، "يجب أن تكون هناك طريقة لإصلاح التحالف وإعادة تخيله بحيث لا تهيمن عليه الولايات المتحدة بقوة. تعد أوروبا موطنًا لبعض من أغنى الدول في العالم، ومن المتوقع أن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن أنفسهم بعد ما يقرب من ثمانين عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. سيكون هذا تغييرًا مرغوبًا فيه للولايات المتحدة وحلفائنا، لأنه سيحرر اهتمام الولايات المتحدة ومواردها من أوروبا ويمنح الحكومات الأوروبية الحافز لاستعادة دورها المناسب في توفير المزيد من أجل أمنها. على الرغم من الانتقادات الشديدة هذا العام بشأن استعداده للتعامل مع موسكو دبلوماسياً، لم يتخل ماكرون عن هذا الموقف أيضًا. أثار الرئيس الفرنسي بعض الجدل مع قادة الحلفاء من خلال إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة".وبحسب الموقع، "غالبًا ما تكون المشاركة الدبلوماسية مهمة غير مجدية، وستبدو غير مجدية لسنوات حتى تؤتي ثمارها في النهاية من خلال حل تفاوضي ادعى المشككون أنه غير ممكن أبدًا. عندما يكون لدينا كل الأسباب لتوقع أن هذه الحرب ستنتهي بنوع من التسوية التفاوضية، فمن الضروري إبقاء خيار الحديث متاحًا حتى عندما يبدو أنه لا جدوى من الحديث حاليًا. في الآونة الأخيرة، اقترح ماكرون الخطوط العريضة لهيكل أمني جديد لأوروبا من شأنه أن يوفر تطمينات لكافة الأطراف، بما في ذلك روسيا. إذا كان لأي هيكل أمني جديد لأوروبا أن ينجح، فسيتعين عليه أن يأخذ على الأقل بعض المصالح الروسية في الاعتبار وإلا فلن يكون ترتيبًا مستقرًا ودائمًا".وتابع الموقع، "أحد الانتقادات الموجهة لتواصل ماكرون مع روسيا هو أنها أضرت بمكانته في أجزاء أخرى من أوروبا وقوضت جهوده لتعزيز الحكم الذاتي، لكن لا ينبغي أن يكون لأحدهما علاقة بالآخر. إذا كان الحلفاء الأوروبيون يعتمدون بشكل كبير على الولايات المتحدة، وهم كذلك، فهذه مشكلة تحتاج إلى تصحيح بغض النظر عن الخلافات التي قد تكون لدى الحكومات الفردية مع بعضها البعض حول سياسة معينة. جزء من تطوير استقلال أوروبي أكبر في المسائل الأمنية يجب أن يتضمن تجزئة الخلافات بين الدول الأوروبية. لا ينبغي السماح لوجود هذه الخلافات أن تكون بمثابة عائق أمام تحسين القدرات العسكرية الأوروبية".وختم الموقع، "يجب أن ترغب الولايات المتحدة في أن يكون لديها العديد من الحلفاء الأوروبيين. هذا أمر مرغوب فيه ليس فقط لأن الولايات المتحدة لديها مخاوف أخرى أكثر أهمية في أماكن أخرى من العالم تتطلب اهتمامها، ولكن أيضًا لأنه لا ينبغي على الولايات المتحدة دعم الدفاع عن بعض أغنى البلدان في العالم إلى الأبد. لقد اعتادت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على الترتيب الحالي الذي تعتبر فيه الولايات المتحدة المزود الأمني الرئيسي لهم، وقد مضى وقت طويل على إصلاحه وتحديثه".