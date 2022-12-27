Advertisement

عربي-دولي

بعد دعوته للوساطة في السلام بأوكرانيا.. هذا شرط غوتيريش

Lebanon 24
27-12-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1023553-638077281584988578.jpg
Doc-P-1023553-638077281584988578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن استعداده للوساطة في عقد قمة السلام التي دعت لها أوكرانيا "لكن بشرط".

وقال غوتيريش، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "مستعد للتوسط في قضية قمة السلام التي تدعو إليها أوكرانيا إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا".
Advertisement

وجاءت مواقف الأمين العام للأمم المتحدة، رداً على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لوكالة "أسوشيتد برس"، الإثنين.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-12-27
05:00 | 2022-12-27
04:30 | 2022-12-27
04:00 | 2022-12-27
03:30 | 2022-12-27
02:30 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website