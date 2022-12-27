بعد دعوته للوساطة في السلام بأوكرانيا.. هذا شرط غوتيريش

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن استعداده للوساطة في عقد قمة السلام التي دعت لها أوكرانيا "لكن بشرط".وقال غوتيريش، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "مستعد للتوسط في قضية قمة السلام التي تدعو إليها أوكرانيا إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا".وجاءت مواقف الأمين العام للأمم المتحدة، رداً على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لوكالة "أسوشيتد برس"، الإثنين.