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عربي-دولي

بعد حظر عمل النساء... المنظمات الإنسانية تنسحب من أفغانستان

Lebanon 24
27-12-2022 | 03:30
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أعلنت منظمتا الإغاثة Christian Aid وAction Aid تعليق نشاطهما في أفغانستان بعد أن أمرت طالبان بحظر عملِ النساء في المنظمات غير الحكومية، ما يرفعُ إجمالي المنظمات التي علقت نشاطها إلى ستّ منظمات.

وحثت منظمة Christian Aid البريطانية طالبان على إلغاء الحظر، معربة عن أسفها لتعليق عملها في أفغانستان.
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كما أصدرت منظمات أخرى بيانا مشتركا مماثلا، وهي Save The Children و"المجلس النرويجي للاجئين" و"كير".

من جهته، قال وزيرُ الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن حركة طالبان تسعى إلى إقصاء النساء من المجتمع عبر قرارِ حظر عملهن في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.

وطالب وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على "تويتر" حركة طالبان بالتراجعِ عن القرارِ "بشكلٍ عاجل"، موضحا أن قرار طالبان سيحولُ دون حصول ملايين الأفغان على المساعدات والإمدادات الإنسانية.

وقال بيان إن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، حث القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان على إلغاء قرار يحظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية، وأضافت البعثة أن ملايين الأفغان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان قالت في بيان، إن ملايين الأفغان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية ومن الضروري تذليل العقبات الموجودة.

وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان سبق أن حثت جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع موظفيها من العمل حتى إشعار آخر.

الأوامر لا تنطبق بشكل مباشر على الأمم المتحدة، لكن المنظمات غير الحكومية التي يشملها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة، ما يهدد بأزمة أخرى ستواجه النساء والأسر الأفغانية لتنضاف إلى كل الأزمات التي يعاني منها الشعب الأفغاني. "الحدث" 
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