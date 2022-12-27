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عربي-دولي
مع تفاقم التوترات بكوسوفو.. "قرار عسكري" صربي على الحدود
Lebanon 24
27-12-2022
|
04:30
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وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الجيش في حالة تأهّب قصوى إثر التوتّرات في كوسوفو، حيث تفاقمت أخيراً التوتّرات بين أغلبيته الألبانية وأقليّته الصربية.
وقال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش في بيان إنّ "رئيس صربيا أمر الجيش الصربي بأن يكون على أعلى مستوى من التأهّب القتالي، أي على مستوى الجاهزية لاستخدام القوة المسلحة".
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وكان رئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش قال، الأحد، إنّ الرئيس أمره بالتوجّه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو.
وذكر الجنرال مويسيلوفيتش أن "الوضع هناك صعب ومعقّد"، مشدّداً على أنّه من الضروري أن يكون "الجيش الصربي موجوداً على طول الخط الإداري"، المصطلح الذي تستخدمه السلطات الصربية للإشارة إلى خط الحدود مع كوسوفو.
من جهتها، أشارت وزارة الداخلية الصربية إلى أنّ "كلّ الوحدات" التابعة لقوى الأمن الداخلي "ستوضع على الفور تحت إمرة رئيس الأركان العامة".
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