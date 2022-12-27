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عربي-دولي
الطاقة الدولية: شتاء العام المقبل على أوروبا قد يكون أصعب من الشتاء الحالي
Lebanon 24
27-12-2022
|
06:10
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توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعبا العام المقبل 2023 في ظل غياب أو نقص في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (IEA) فاتح بيرول، اليوم : "إن المخاطر بالنسبة لأوروبا في الشتاء الحالي منخفضة للغاية، حيث أن مرافق تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 90%. إذا لم يحدث شيء غير متوقع ولم يكن هذا الشتاء باردا وطويلا، فإن أوروبا ستتجاوزه، لكن في الفترة من شباط إلى آذار (2023) ستنخفض المخزونات في مرافق التخزين إلى 30% وسيكون من الصعب جدا زيادتها إلى 80-90% بحلول الشتاء المقبل".
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أضاف : "أن شتاء العام المقبل سيكون صعبا بسبب النقص أو الغياب التام للغاز الروسي"، لا تزال أوروبا تتلقى الغاز الروسي هذا العام، ومن المرجح ألا يكون متاحا في المستقبل". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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