13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطوة عسكرية من اليابان.. ماذا فعلت مؤخراً؟
Lebanon 24
27-12-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة جيجي اليابانية للأنباء، الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناجوني، أقصى غربي البلاد بالقرب من تايوان.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تاكيشي أوكي قوله إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءا من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.
Advertisement
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت اليابان النقاب عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وتسود المخاوف من تحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لحرب أوسع نطاقا.
ميزانية ضخمة للإنفاق على الجيش
وكشفت اليابان، الجمعة، النقاب عن ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة اعتبارا من أبريل تبلغ 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة.
وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.
وتلقت الميزانية اليابانية دعماً من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
Lebanon 24
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
06:22 | 2022-12-27
27/12/2022 06:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
Lebanon 24
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
12:25 | 2022-12-27
27/12/2022 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سيكون الطقس ليلة رأس السنة.. اليكم ما كشفه الاب ايلي خنيصر
Lebanon 24
هكذا سيكون الطقس ليلة رأس السنة.. اليكم ما كشفه الاب ايلي خنيصر
10:50 | 2022-12-27
27/12/2022 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنخفاضه السريع... كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد إنخفاضه السريع... كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-27
27/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة لمصرف لبنان اليوم.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة لمصرف لبنان اليوم.. ما هي؟
02:45 | 2022-12-27
27/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-12-27
مع استمرار الطقس العاصف.. إلغاء ما يقرب من 2900 رحلة جوية في أميركا
16:00 | 2022-12-27
بعضها عربيّة.. تعرفوا على أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022
15:30 | 2022-12-27
بوتين يوقع مرسوما ردا على فرض أسعار لبيع النفط الروسي
15:20 | 2022-12-27
ما هي توقعات الاقتصاد العالمي في 2023؟
15:00 | 2022-12-27
إيران: تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يسهم في استقرار المنطقة وأمنها
14:30 | 2022-12-27
هل فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق أي نتائج في مفاوضات كوسوفو؟
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
27/12/2022 23:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
27/12/2022 23:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
27/12/2022 23:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact