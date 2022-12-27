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عربي-دولي

بعضها عربيّة.. تعرفوا على أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022

Lebanon 24
27-12-2022 | 16:00
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تصدرت قرى وبلدات عربية قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022"، التي تعدها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتشمل 32 قرية عالمية.

وجاءت بلدة العلا القديمة من السعودية في المرتبة الأولى، تلتها قرية أم قيس الأردنية، ثم قريتان من المغرب، هما قصر الخربات ومولاي بوزرقطون.
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وفي ما يلي، إليكم ترتيب أفضل 10 قرى على القائمة:
 
1- بلدة العلا القديمة/السعودية
2- قرية أم قيس/ الأردن
3- قصر الخربات/المغرب
4- مولاي بوزرقطون/المغرب
5- كفركما/فلسطين المحتلة
6- تسيل أم نزيه/النمسا
7- واغرين/النمسا
8- بوكيلدون/تشيلي
9- دازهاي/الصين
10- جينغتشو/الصين
 
(عربي21)
 
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