بوتين يسأل طفلة: هل سترسلين لي هدية؟

Advertisement

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الطفلة ألكسندرا تيتارينكو من منطقة زابوريجيا، التي ذهبت لرؤية "بابا نويل" بفضل حملة "شجرة الأمنيات".وسأل بوتين الفتاة عما إذا كانت تحب منزل بابا نويل، وكيف يعاملونها، قائلا لها: "ساشا، انقلي تحياتي لوالدك ووالدتك".ومازح بوتين الطفلة قائلا: هل سترسلين لي أيضا هدية؟ أعلم أنكم هناك تزرعون الخيار والطماطم.. هل سترسلين إليّ خيارا؟ نعم، أتوقع منك هدايا رأس السنة منك أيضا، حسنا؟". (روسيا اليوم)