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عربي-دولي

بوتين يسأل طفلة: هل سترسلين لي هدية؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 12:30
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الطفلة ألكسندرا تيتارينكو من منطقة زابوريجيا، التي ذهبت لرؤية "بابا نويل" بفضل حملة "شجرة الأمنيات".

وسأل بوتين الفتاة عما إذا كانت تحب منزل بابا نويل، وكيف يعاملونها، قائلا لها: "ساشا، انقلي تحياتي لوالدك ووالدتك".
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ومازح بوتين الطفلة قائلا: هل سترسلين لي أيضا هدية؟ أعلم أنكم هناك تزرعون الخيار والطماطم.. هل سترسلين إليّ خيارا؟ نعم، أتوقع منك هدايا رأس السنة منك أيضا، حسنا؟". (روسيا اليوم)
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