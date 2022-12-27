أرملة رئيس عربيّ سابق تتحدث عن وفاته المفاجئة... ماذا قالت؟

قالت أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، إن "الأطباء قالوا إنه أصيب بنزلة برد. وبعد 40 يوما وافته المنية، وفاته كانت صدمة للجميع، كنت أرى الراحل في عيون الشباب الذي منح له الفرصة. كنت أراه في جيشنا الشعبي، كنت أرى الحزن في الشوارع ومختلف المدن. بومدين سيبقى حاضرا في القلوب". (روسيا اليوم)

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