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عربي-دولي

أرملة رئيس عربيّ سابق تتحدث عن وفاته المفاجئة... ماذا قالت؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 13:00
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قالت أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، إن "الأطباء قالوا إنه أصيب بنزلة برد. وبعد 40 يوما وافته المنية، وفاته كانت صدمة للجميع، كنت أرى الراحل في عيون الشباب الذي منح له الفرصة. كنت أراه في جيشنا الشعبي، كنت أرى الحزن في الشوارع ومختلف المدن. بومدين سيبقى حاضرا في القلوب". (روسيا اليوم)
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