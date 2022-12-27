تورك: لضرورة إلغاء "طالبان" على الفور لسياساتها التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان

شدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فواكر تورك على ضرورة إلغاء حركة "طالبان" على الفور لسياساتها التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، منددا بعواقبها "الرهيبة"، بحسب وصفه.

وقال تورك في بيان: "لا يمكن لأي دولة أن تتطور في الواقع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مع استبعاد نصف سكانها".

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وأضاف أن "هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة جميع الأفغان، بل أخشى أنها ستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان".

وتابع: "السياسات تخاطر بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني". (سبوتنيك)