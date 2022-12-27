إيران: تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يسهم في استقرار المنطقة وأمنها

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل لم يسهم في استقرار المنطقة، ولن يساعد في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "موقف الجمهورية الإسلامية واضح حيال الكيان الصهيوني اللقيط"، مضيفا: "نعتقد أن تطوير وتطبيع العلاقات بين الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لن يسهم في استقرار المنطقة وأمنها ولن يساهم في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة مهر الإيرانية.

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وأوضح أن "الشعب الفلسطيني لا يرحب بتطبيع العلاقات، ويتوقع من الدول العربية والإسلامية دعم حقوقه المشروعة بكل قوتها"، متابعا: "دول المنطقة أظهرت أيضا أنها لا ترحب ولا تقبل تطبيع علاقات بعض الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني، وعبرت عن وجهات نظرها في مختلف المجالات".

وأردف: "كان أبرز مجال أعربت فيه دول المنطقة كراهيتها للكيان الصهيوني عندما أقيمت بطولة كأس العالم في قطر، حيث اعترف الصهاينة أنفسهم بأنهم كانوا الخاسرين دون المشاركة في المونديال، وفاز الشعب الفلسطيني بكأس العالم بدون المشاركة في هذه البطولة".

وأعرب كنعاني، عن أمله في أن "تكون رؤية الشعب الفلسطيني ورؤى شعوب المنطقة محط اهتمام الدول، وأن تولي اهتماماً متزايداً للطبيعة المهددة للكيان الصهيوني". (سبوتنيك)