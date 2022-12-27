بوتين يوقع مرسوما ردا على فرض أسعار لبيع النفط الروسي

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم للتدابير الخاصة في ما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.

وجاء في المرسوم الذي نشر على موقع البوابة القانونية: "يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي".

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الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر يدخل حيز التنفيذ في 1 شباط 2023، ويسري حتى 1 تموز 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.



وذكر المرسوم: "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر". (سبوتنيك)