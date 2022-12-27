Advertisement

إقتصاد

بوتين يوقع مرسوما ردا على فرض أسعار لبيع النفط الروسي

Lebanon 24
27-12-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1023711-638077659683847037.jpg
Doc-P-1023711-638077659683847037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم للتدابير الخاصة في ما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.
وجاء في المرسوم الذي نشر على موقع البوابة القانونية: "يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي".
Advertisement
 
الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر يدخل حيز التنفيذ في 1 شباط 2023، ويسري حتى 1 تموز 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.

وذكر المرسوم: "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر". (سبوتنيك) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-12-27
16:00 | 2022-12-27
15:20 | 2022-12-27
15:00 | 2022-12-27
14:30 | 2022-12-27
14:00 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website