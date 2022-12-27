الخارجية البلغارية تستدعي السفيرة الروسية.. ما السبب؟

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أعلنت وزارة الخارجية البلغارية، عن استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، للحديث حول إدراج الصحفي خريستو غروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين بروسيا.وبحسب بيان الوزارة: "نبلغكم أنه نظرا لأن وزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية، وضعت الصحفي الاستقصائي البلغاري خريستو غروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين، فقد تم استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، لحضور اجتماع في وزارة الخارجية في أول يوم عمل بعد الإجازة".وأفيد يوم الاثنين، أن وزارة الداخلية الروسية أعلنت أن غروزيف شخصا مطلوبا داخل الأراضي الروسية، وقال مصدر لوكالة "نوفوستي"، إنه تم رفع قضية جنائية ضد كبير المحققين في صحيفة Bellingcat حول توزيع وإنتاج أخبار مزيفة عن الجيش الروسي. (روسيا اليوم)