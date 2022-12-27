Advertisement

عربي-دولي

الخارجية البلغارية تستدعي السفيرة الروسية.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1023725-638077701461433751.jpg
Doc-P-1023725-638077701461433751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية البلغارية، عن استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، للحديث حول إدراج الصحفي خريستو غروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين بروسيا.

وبحسب بيان الوزارة: "نبلغكم أنه نظرا لأن وزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية، وضعت الصحفي الاستقصائي البلغاري خريستو غروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين، فقد تم استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، لحضور اجتماع في وزارة الخارجية في أول يوم عمل بعد الإجازة".
Advertisement

وأفيد يوم الاثنين، أن وزارة الداخلية الروسية أعلنت أن غروزيف شخصا مطلوبا داخل الأراضي الروسية، وقال مصدر لوكالة "نوفوستي"، إنه تم رفع قضية جنائية ضد كبير المحققين في صحيفة Bellingcat حول توزيع وإنتاج أخبار مزيفة عن الجيش الروسي. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2022-12-27
18:30 | 2022-12-27
18:00 | 2022-12-27
16:54 | 2022-12-27
16:30 | 2022-12-27
16:00 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website