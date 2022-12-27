تدميرٌ كاسح.. هذه أسوأ العواصف الشتويّة عبر التاريخ

على مدار العقود الماضية، شهدت دول عديدة عواصف ثلجية شديدة تسببت في أكثر من مناسبة في خسائر قدرت بملايين الدولارات في الممتلكات، وأيضا خسائر في الأرواح بالآلاف.



ومن النرويج إلى أميركا مروراً بالصين ثم روسيا وكندا شهدت هذه الدول عواصف مميثة، في ما كانت الأكثر دموية على الإطلاق في إيران حيث تسبب في مصرع 4 آلاف شخص وتدمير 200 قرية.

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العاصفة القنبلة - كانون الأول 2022 ومن النرويج إلى أميركا مروراً بالصين ثم روسيا وكندا شهدت هذه الدول عواصف مميثة، في ما كانت الأكثر دموية على الإطلاق في إيران حيث تسبب في مصرع 4 آلاف شخص وتدمير 200 قرية.

تعيش عدة ولايات أميركية منذ الخميس أسوأ عاصفة منذ 50 عاما، بحسب الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة.

وأثرت العاصفة الشتوية المميتة على أكثر من 200 مليون شخص وتسببت في مقتل 60 شخصا على الأقل ومئات آلاف النازحين إلى مناطق أكثر أمانا، بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد.



عاصفة القرن في روسيا - 2018

شهدت روسيا في مطلع فبراير من العام ذاته، عاصفة ثلجية غير مسبوقة منذ نصف قرن حيث وصلت سماكة الثلوج إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ بدء الأرصاد الجوية تسجيلاتها.

وخلفت العاصفة التي تسببت بإغلاق المدارس، وهو أمر نادر الحدوث لأن الروس معتادون على الثلوج إلى وفاة العديد من الأشخاص بعد أن وصلت سماكة الثلوج إلى نحو متر والحرارة إلى 13 تحت الصفر.



العاصفة الثلجية الأفغانية - 2008

وقعت عاصفة ثلجية في أفغانستان بالتزامن مع زيارة لجوبايدن حيث اضطر للهبوط في واد ثلجي وكانت حياته معرضة للخطر إلا أن أحد المترجمين الأفغان كان السبب في إنقاذ حياته.

وأعلنت السلطات الأفغانية مقتل أكثر من 900 شخص جراء العواصف ثلجية والصقيع التي تعد الأقسى في أفغانستان منذ عقود.



عاصفة القرن (شرق الولايات المتحدة وكندا) - 1993



عام 1993، اجتاحت عاصفة ثلجية في مطلع مارس الساحل الشرقي لأميركا وكندا، وتساقطت الثلوج على مساحة واسعة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً من قبل، فقد تساقطت الثلوج من شرق كندا حتى ولاية ألاباما (نحو 26 ولاية).

وتسببت العاصفة في وفاة نحو 270 مواطنا أميركياً وحطمت العديد من الأرقام القياسية المتعلقة بانخفاض درجات الحرارة، إذ سجلت نحو 24 درجة تحت الصفر في بيرلينغتون وفيرمونت وفلوريدا مع سماكة ثلوج تجاوزت المتر.



عاصفة إيران - 1972

تعد العاصفة الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخ إيران واستمرت لخمسة أيام في فبراير من العام ذاته.

وكانت سماكة الثلوج خلال العاصفة أكثر 8 أمتار في بعض المناطق شمال غرب ووسط وجنوب إيران، أما درجة الحرارة فتجاوزت 25 درجة تحت الصفر.

وتوفي خلال العاصفة أكثر من 4 آلاف شخص كما تدمرت نحو 200 قرية بالكامل.



العاصفة الثلجية الكندية الشرقية - 1971

هبت عاصفة ضخمة من المحيط الأطلسي في شهر مارس شكلت عاصفة ثلجية اجتاحت كل مناطق كندا، فوصلت كثافة الثلوج في مونتريال إلى أكثر من 45 سم وأكثر من 60 سم في المناطق الأخرى.

وولدت العاصفة رياحاً شديدة القوة تسببت بتجمد الثلج في الهواء ومنع الرؤية، ووفاة أكثر من 20 شخصا.



العاصفة الثلجية العظيمة بأميركا - 1888

تعد الأسوأ على الإطلاق، وصلت بعد طقس ممطر بشكل غير معتاد، رافقها انخفاض في درجات الحرارة ورياح عاتية، مما أدى إلى تغطية الساحل الشرقي بثلوج وصل ارتفاعها إلى 50 قدمًا.

وأدت هذه العاصفة إلى تجمد نيويورك وبوسطن ومدن رئيسية أخرى، وتسببت في إغلاق الطرق وتعطل خدمات الهاتف والبرق والسكك الحديدية لأيام عديدة، وعندما أصبحت السماء صافية أخيرًا، تسببت الحرائق والفيضانات في خسائر تقدر بملايين الدولارات.

وأسفرت عن مصرع أكثر من 400 شخص، بما في ذلك 200 في مدينة نيويورك وحدها.



مسيرة الموت الكارولاني - 1719

ضربت النرويج عاصفة يطلق عليها اسم مسيرة الموت الكارولاني ونتج عنها خسارة 3000 شخص لأرواحهم.



(سكاي نيوز عربية)