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عربي-دولي

السوداني يأمر بقطع طريق إيران إلى العراق وسوريا

Lebanon 24
27-12-2022 | 18:30
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أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القوات المسلحة لبلده بمسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وإيران، في خطوة قد تقطع طريق إمداد حيوي تعتمد عليه طهران لمد نفوذها حتى سواحل البحر المتوسط.
وقال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيي رسول، إن "السوداني أصدر أمره خلال اجتماع الأمن الوزاري ببغداد أمس"، لافتاً إلى استمرار الحكومة الاتحادية في بناء قدرات القوات المسلحة.
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وأضاف رسول: "نأمل من مجلس النواب تخصيص الأموال اللازمة لوزارة الدفاع ضمن الموازنة من أجل زيادة قدرات القوات المسلحة".
وذكر رسول خلال وجوده في مدينة البصرة بصحبة رئيس الوزراء أن زيارة السوداني للمدينة الجنوبية تهدف للاطلاع على الاستعدادات الخاصة ببطولة خليجي 25، حيث تم وضع خطة بالتنسيق مع جميع القوات المسلحة لتأمين فعالياتها.
ودعا رسول الجماهير الخليجية إلى زيارة البصرة، موضحاً أن "العراق يمر بأفضل حالاته من ناحية الأمن والأمان".

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