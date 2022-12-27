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عربي-دولي

شروط روسية لتمديد إدخال المساعدات لشمال سوريا عبر الحدود

Lebanon 24
27-12-2022 | 20:00
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تحدثت تقارير اعلامية عن شروط روسية جديدة لتمديد هذه الآلية وسط مساع من موسكو لإلغائها نهائيا وحصر ادخال المساعدات لملايين النازحين والمحتاجين شمال غرب البلاد عبر خطوط التماس مع مناطق سيطرة حكومة دمشق.
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ومع اقتراب نهاية التفويض في 10 كانون الثاني المقبل، نقل موقع تلفزيون "سوريا" عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط جديدة للموافقة على تجديد التفويض لاستمرار ادخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
الشرط الأول يطلب اشراك موسكو في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا، والشرط الثاني تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة حكومة دمشق التي تعاني من أزمة وقود وكهرباء تهدد بانفجار الاوضاع الاجتماعية، اضافة الى تخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة ما يسمى "التعافي المبكر" وهو ما تربطه الدول الغربية بإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية. اما الشرط الثالث فهو زيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف حكومة دمشق.
وكان السفير الروسي الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا ألمح الخميس الماضي، إلى احتمالية عرقلة التوصل إلى تفاهم حول التمديد. وقال ان سياق الوضع السوري يجعل النقاش حول تمديد آلية المساعدات عبر الحدود غير ملائم، معتبرا أن روسيا غير مقتنعة بعدم وجود بديل لعملية إيصال المساعدات إلى سورية عن طريق تركيا.
واتخذت الدول الغربية خطوة استباقية تحسبا لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد التفويض، حيث دعمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا تأسيس آلية جديدة للمساعدات تدعى "إنصاف".
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