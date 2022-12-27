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عربي-دولي

أهداف عسكرية جديدة.. هذا ما كشفه زعيم كوريا الشمالية

Lebanon 24
27-12-2022 | 22:51
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كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023، في اجتماع لحزب العمال الحاكم، ملمحاً إلى عام آخر من اختبارات الأسلحة المكثفة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إنه في اليوم الثاني للاجتماع الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب استعرض كيم "الوضع الصعب الذي نشأ في الآونة الأخيرة" في شبه الجزيرة الكورية، والمشهد السياسي الأوسع نطاقاً"، مشيرة إلى أنه حدد اتجاه "النضال ضد العدو" وأهداف تعزيز القوة الدفاعية.
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