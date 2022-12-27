Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: سنمتثل لأمر الهجرة الصادر عن المحكمة العليا

Lebanon 24
27-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1023774-638078037908003222.jpg
Doc-P-1023774-638078037908003222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال البيت الأبيض، إنه سيلتزم بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي ترك أمراً من حقبة جائحة كورونا يسمح للمسؤولين الأميركيين بطرد المهاجرين الذين تم القبض عليهم على الحدود الأميركية المكسيكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "في الوقت نفسه، نحن نتقدم في استعداداتنا لإدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية عندما يرفع (تايتل 42) - وهو اسم القرار - في النهاية وسنواصل توسيع المسارات القانونية للهجرة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-12-28
01:00 | 2022-12-28
00:30 | 2022-12-28
00:00 | 2022-12-28
23:30 | 2022-12-27
22:51 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website