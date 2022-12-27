البيت الأبيض: سنمتثل لأمر الهجرة الصادر عن المحكمة العليا

قال البيت الأبيض، إنه سيلتزم بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي ترك أمراً من حقبة جائحة كورونا يسمح للمسؤولين الأميركيين بطرد المهاجرين الذين تم القبض عليهم على الحدود الأميركية المكسيكية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "في الوقت نفسه، نحن نتقدم في استعداداتنا لإدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية عندما يرفع (تايتل 42) - وهو اسم القرار - في النهاية وسنواصل توسيع المسارات القانونية للهجرة".

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