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عربي-دولي

مجلس الأمن يدخل على خط أزمة منع الأفغانيات من التعليم

Lebanon 24
27-12-2022 | 23:30
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أعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد من منع حركة طالبان، الأفغانيات من التعليم الجامعي.
 ودعا في بيان، إلى مشاركة كاملة وفاعلة للنساء والفتيات في أفغانستان.

ولفت إلى أن منع عمل النساء في المنظمات يحمل تداعيات على عمليات الإغاثة في البلاد.
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وشدد على أن تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغاني.

ورأى المجلس أن حظر التحاق الفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية في أفغانستان يمثل تقويضا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
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