إسرائيل تتوقع استئناف المفاوضات النووية مع إيران

Advertisement

رأى مسؤولون أمنيون في إسرائيل أن تحولات مرتقبة على الساحة الدولية ستؤدي إلى استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى، وذلك وفقا لصحيفة "هآرتس" .وأضافوا أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة معنية بالتوقيع على اتفاق نووي مع إيران على الرغم من تصريح بايدن الأخير.وأوضحوا أن تل أبيب تنظر لأقوال سيد البيت الأبيض على أنها "زلة لسان" أكثر من كونها تصريحات ملزمة.كما أشاروا إلى أن المستوى العسكري الأميركي يؤيد توقيع اتفاق نووي مع إيران، لكن العقبة الأساسية في الوقت الحالي هي دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفق قولهم.