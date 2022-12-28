Advertisement

عربي-دولي

كييف: روسيا تسيطر على 2% من أراضي خاركيف فقط!

Lebanon 24
28-12-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1023777-638078044973023157.jpg
Doc-P-1023777-638078044973023157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة الأنباء الرسمية في كييف عن مسؤول عسكري قوله، إن أقل من 2% من أراضي منطقة خاركيف ما زالت تحت سيطرة موسكو.
وقال أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، في مؤتمر صحافي، إن هناك في الوقت الحالي 29 مستوطنة تحت سيطرة روسيا، موضحاً أن تلك النسبة تشكّل فعلياً 2% من أراضي المنطقة.
Advertisement

وأضاف أن القوات الأوكرانية ما زالت على اتصال بكل من هذه المستوطنات في خاركيف.

كما أوضح سينيغوبوف أن الإجراءات ما زالت جارية لتحقيق الاستقرار في الأراضي المحررة بالمنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-12-28
01:00 | 2022-12-28
00:00 | 2022-12-28
23:30 | 2022-12-27
23:00 | 2022-12-27
22:51 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website