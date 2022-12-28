كييف: روسيا تسيطر على 2% من أراضي خاركيف فقط!

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في كييف عن مسؤول عسكري قوله، إن أقل من 2% من أراضي منطقة خاركيف ما زالت تحت سيطرة موسكو.

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وقال أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، في مؤتمر صحافي، إن هناك في الوقت الحالي 29 مستوطنة تحت سيطرة روسيا، موضحاً أن تلك النسبة تشكّل فعلياً 2% من أراضي المنطقة.وأضاف أن القوات الأوكرانية ما زالت على اتصال بكل من هذه المستوطنات في خاركيف.كما أوضح سينيغوبوف أن الإجراءات ما زالت جارية لتحقيق الاستقرار في الأراضي المحررة بالمنطقة.