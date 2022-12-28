قمة أميركية يابانية في البيت الأبيض كانون الثاني المقبل

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بدأت الولايات المتحدة واليابان ترتيبات لعقد اجتماع قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في واشنطن، 13 كانون الثاني المقبل، بحسب صحيفة "يوميوري".ونقلت الصحيفة اليومية عن عدد من المصادر التي لم تسمها في الحكومة اليابانية، أن كيشيدا يعتزم مناقشة السياسة الأمنية الجديدة لليابان التي جرى تعديلها هذا الشهر، لتكشف عن أكبر تعزيز عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.وسيكون اجتماع كانون الثاني أول قمة لكيشيدا في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في العام الماضي.