Advertisement

عربي-دولي

قمة أميركية يابانية في البيت الأبيض كانون الثاني المقبل

Lebanon 24
28-12-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1023805-638078122329078059.jpg
Doc-P-1023805-638078122329078059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت الولايات المتحدة واليابان ترتيبات لعقد اجتماع قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في واشنطن، 13 كانون الثاني المقبل، بحسب صحيفة "يوميوري".

ونقلت الصحيفة اليومية عن عدد من المصادر التي لم تسمها في الحكومة اليابانية، أن كيشيدا يعتزم مناقشة السياسة الأمنية الجديدة لليابان التي جرى تعديلها هذا الشهر، لتكشف عن أكبر تعزيز عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
Advertisement

وسيكون اجتماع كانون الثاني أول قمة لكيشيدا في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في العام الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-12-28
04:30 | 2022-12-28
04:00 | 2022-12-28
03:30 | 2022-12-28
03:00 | 2022-12-28
02:00 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website