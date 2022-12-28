ربما "يفشل" بوتين.. هل الغرب مستعد لما سيأتي؟

اغفل أولئك الذين اعتقدوا في مثل هذا الوقت من العام الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يغزو أوكرانيا، أو ظنوا أنه مجنون إذا قام بذلك،رؤية الموقف من وجهة نظره، بحسب ما كتبت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية.

Advertisement

اضافت" بالنسبة لبوتين ، كان قراره بالغزو منطقيًا تمامًا، على الرغم من أن أساس عمليته العسكرية الخاصة كان معيبًا بشكل قاتل منذ البداية. في عام 1989، شاهد بوتين الاتحاد السوفياتي المحبوب وحلف وارسو ينهاران في مواجهة وحدة الغرب وحلف الناتو. في أوائل التسعينيات، كان شاهداً على الجدل حول ما إذا كانت دونباس ستكون جزءًا من روسيا أو أوكرانيا. على مدى العقدين التاليين، كان شاهداً على "انفصام" القيادة السياسية في كييف بين كونها موالية للغرب أو موالية للكرملين. وفي عام 2013، رأى الغرب يتخلى عن بطاقاته الحمراء بسبب تدخله في سوريا وخلص إلى أنه كان ضعيفًا وسيئ القيادة".

وتابعت الصحيفة، "في عام 2014، قام بضم شبه جزيرة القرم، ورأى مرة أخرى الغرب غير مبالٍ كثيراً بأفعاله. بعد ذلك، قام بدعم وتغذية القوات الانفصالية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وبعدها، في آب 2021، شاهد الفشل الذريع لاشتباك الغرب الذي دام 20 عامًا في أفغانستان بعد تخليه عن كابول. في تلك المرحلة تأكد أن الغرب كان ضعيفًا. في 24 شباط 2022، تصرف مرة أخرى، وأمر بعمليته العسكرية الخاصة. واظهرت الأشهر العشرة الماضية كيف تم إذلال الروس في وقت مبكر من حملتهم.تم إحباط لجوئهم إلى تكتيكات المدفعية الحاشدة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لشق طريقهم إلى أوكرانيا مرة أخرى من خلال الهجمات المضادة الأوكرانية الحازمة التي يدعمها الغرب. والآن، في برد الشتاء، هدأت ساحة المعركة مع استعداد الجانبين لشن هجمات جديدة في الأسابيع والأشهر القادمة".

وأضافت الصحيفة، "وفقًا للأدلة، من المرجح أن يفشل أي هجوم روسي جديد، في حين أن الأوكرانيين ذوي الدوافع العالية والمدربين تدريباً جيداً يمكن أن يحطموا الروح المعنوية الروسية بالكامل. ومع ذلك، يبقى السؤال: حتى لو كان الانسحاب الروسي من أوكرانيا (بما في ذلك القرم) فُرض عليهم، فهل سيغير الكرملين موقفه تجاه الغرب، سواء تم استبدال بوتين أم لا؟ بعد كل شيء، لم يكن بوتين وحده هو الذي اعتقد أن أوكرانيا يجب أن تبقى إلى الأبد جزءًا من روسيا الكبرى. إذن، متى يمكن للغرب أن يثق بروسيا مرة أخرى؟ متى يتم رفع العقوبات الاقتصادية؟ كيف يمكن للدول الأوروبية أن تضمن عدم السماح لأنفسها بأن تصبح متشابكة للغاية في التجارة وتعتمد على الطاقة مع روسيا مرة أخرى؟".

وبحسب الصحيفة، "هذه هي الأسئلة غير المريحة التي يجب على قادة الناتو والولايات المتحدة والأوروبيين التعايش معها. إن الاستنتاج الواقعي الذي يجب قبوله، وإن كان باهظ الثمن، هو أن الغرب يجب أن يستمر في الوقوف بقوة معًا ويردع أي تطلعات توسعية روسية أخرى. وكما كان الحال خلال الحرب الباردة، ليس لدى الناتو أي طموح لمهاجمة روسيا، إلا أن تجارب هذا العام تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أنه يجب احتواء روسيا وإقناعها بقبول مكانتها في النظام الدولي القائم على القواعد والذي تم صياغته بعناية منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن مع غياب الثقة، لم يعد لدى الغرب الآن أي خيار مسؤول سوى ضمان أمنه من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي وانتشار الردع الأمامي القوي على طول الحدود الطويلة مع روسيا".

وتابعت الصحيفة، "أظهرت الحرب الوحشية في أوكرانيا أنه على الرغم من أن الأسلحة الحديثة ذات التكنولوجيا العالية تعتبر خطوة تحويلية للمعركة، فلا يوجد بديل عن العمل الحازم والشامل على الأرض بين الجنود، وهو الأمر الذي يحدد مسار المعركة. إذا كان لبريطانيا أن تلعب دورها الكامل في الردع الأمامي لحلف الناتو، فيجب عندئذٍ تمويل زيادة حجم وقدرة قواتها البرية. إن النقاش في أوائل العام المقبل هو ما إذا كان هذا يأتي من تغيير الأولويات في السياسة الخارجية والدفاعية أو ما إذا كان من خلال زيادة في ميزانية الدفاع".

وختمت الصحيفة، "إذا تم احتواء روسيا وضمان الأمن الأوروبي، فهناك ثمن يجب دفعه. هل نظر صناع السياسة في الثلاثينيات إلى أوروبا بشكل كافٍ من وجهة نظر هتلر؟ هل نظرنا إلى أوروبا بشكل كافٍ من وجهة نظر بوتين؟ الوقاية خير من العلاج والردع أفضل بكثير من الحرب".