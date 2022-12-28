إيران: لن نقدم تنازلات في المفاوضات النووية

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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، الأربعاء، إن طهران عازمة على عدم التراجع عن مطالبها في المحادثات النووية، حسبما نقلت وكالة "مهر" للأنباء.وأضاف عموئي أن "تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية غير دقيق، وصنع صورة خاطئة بأننا مستعدون لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ سبتمبر.وتابع: "إحياء الاتفاق النووي يمكن تحقيقه من جانب إيران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر".