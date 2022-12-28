Advertisement

عربي-دولي

إيران: لن نقدم تنازلات في المفاوضات النووية

Lebanon 24
28-12-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1023831-638078176000884953.jpg
Doc-P-1023831-638078176000884953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، الأربعاء، إن طهران عازمة على عدم التراجع عن مطالبها في المحادثات النووية، حسبما نقلت وكالة "مهر" للأنباء.

وأضاف عموئي أن "تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية غير دقيق، وصنع صورة خاطئة بأننا مستعدون لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ سبتمبر.
Advertisement

وتابع: "إحياء الاتفاق النووي يمكن تحقيقه من جانب إيران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-12-28
07:00 | 2022-12-28
05:30 | 2022-12-28
05:00 | 2022-12-28
04:30 | 2022-12-28
04:00 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website